मैं भारत में कभी CEO नहीं बन पाती: इंदिरा नूई, चीन-US की तारीफ पर मचा घमासान

सबसे ज्यादा चर्चा में जो बात है, वह है नूई का यह कहना कि वे भारत में कभी सीईओ नहीं बन पातीं। नूई ने अमेरिका की तारीफ करते हुए कहा कि मैं भारत सहित दुनिया के किसी भी और देश में कभी सीईओ नहीं बन पाती। पर अमेरिका में ये हुआ क्योकि अमेरिका में मेरिट यानी काबिलियत के आधार पर मौके मिलते हैं। इस बयान के बाद से ही वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। उनके इस बयान पर दो गुट बन गए। एक तबका मान रहा है कि नूई ने कड़वी लेकिन सच बात कही है, तो दूसरा कह रहा है कि यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई जा रही है।