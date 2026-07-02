Vedanta Iron and Steel Share Rise: सिर्फ 13 दिन में किया पैसा डबल, आज भी 10% का उछाल, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में जारी है तेजी

Vedanta Group Share News: वेदांता ग्रुप के डीमर्जर से बनी कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर में लगातार उछाल देखा जा रहा है। लिस्टिंग के महज 13 कारोबारी सत्रों में इस शेयर ने 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। 15 जून को वेदांता के डीमर्जर के बाद यह कंपनी शेयर बाजार में अलग इकाई के तौर पर लिस्ट हुई थी। उस समय इसका शेयर 20 रुपये पर एनएसई में लिस्ट हुआ था। आज दोपहर 12 बजे यह शेयर करीब 10 फीसदी बढ़कर 42.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यानी सिर्फ 13 ट्रेडिंग सेशंस में ही शेयर करीब 113 फीसदी उछल चुका है।