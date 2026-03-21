HDFC Bank: शेयर में गिरावट के बाद HDFC बैंक का बड़ा एक्शन, AT-1 बॉन्ड घोटाले में तीन सीनियर अधिकारी किए बर्खास्त

बाद में जब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड (UBS) ने क्रेडिट सुइस का बेलआउट किया, तो ये बॉन्ड्स पूरी तरह राइट-ऑफ कर दिए गए और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। NRI निवेशकों की शिकायतों के बाद जनवरी 2025 में जांच शुरू हुई और हर्ष गुप्ता व पायल मंधयान को सस्पेंड किया गया। इंटरनल जांच 18 मार्च को पूरी हुई जिसके बाद तीनों की बर्खास्तगी हुई। दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर DFSA ने बैंक पर नए क्लाइंट ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी है और बैंक को निवेशकों के मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है।