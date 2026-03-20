Petrol Diesel Price India: कंपनियां करने जा रही पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, लेकिन नहीं बदलेगा इस तेल का दाम

मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित होने से तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। रिपोर्ट के अनुसार, यह रास्ता भारत के लगभग 85 से 90 प्रतिशत LPG आयात के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, कतर के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमलों और LNG उत्पादन में कमी से भी ऊर्जा संकट गहरा गया है। इससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए कीमतों और सप्लाई दोनों पर दबाव बढ़ गया है।