HDFC Share Price: बाजार की रफ्तार तेज फिर भी HDFC शेयर में गिरावट जारी, आखिर क्यों गिर रहा बैंकिंग दिग्गज का शेयर?

शेयर बाजार में तेजी आने के बाद भी शुक्रवार, 20 मार्च को HDFC Bank के शेयर में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। पिछले सत्र की कमजोरी के बाद स्टॉक में लगातार दूसरे दिन दबाव बना रहा। इस गिरावट की बड़ी वजह नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) का अचानक इस्तीफा है, जिसमें उन्होंने ‘वैल्यू और एथिक्स’ को लेकर मतभेद का हवाला दिया। इंट्राडे में शेयर 2 प्रतिशत गिरकर 781 रुपये तक पहुंच गया। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में 52 हफ्ते के निचले स्तर 772 रुपये के करीब बना रहा।