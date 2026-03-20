Stock Market Today: बाजार में लौटी रौनक, 883 अंक चढ़ा सेंसक्स, निफ्टी भी भागा लेकिन एक सेक्टर में मायूसी, जाने बाजार का हाल

शेयर बजार तेजी के साथ खुला। फोटो: एआइ
भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार 20 मार्च को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। पिछले सत्र में भारी गिरावट के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली और बाजार में रिकवरी देखने को मिली। इस तेजी का मुख्य कारण एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 883 अंकों की तेजी के साथ 75,093 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 254 अंक बढ़कर 23,254 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।
भारतीय बाजार में तेजी की शुरुआत एशियाई बाजारों के पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हुई। MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में हल्की बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरा। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग ने भी बाजार को सपोर्ट दिया। निवेशकों ने गिरावट के बाद सस्ते दामों पर खरीदारी की, जिससे इंडेक्स तेजी से ऊपर उठे। जापान में छुट्टी के कारण ट्रेडिंग सीमित रही, लेकिन बाकी एशियाई बाजारों का रुख सकारात्मक बना रहा।
क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई। ब्रेंट क्रूड करीब 1 प्रतिशत गिरकर 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि WTI क्रूड भी 93 डॉलर के करीब ट्रेड करता दिखा। इससे महंगाई और आयात लागत को लेकर चिंता कम हुई। इससे पहले मिडिल ईस्ट में ऊर्जा प्लांटों पर हमलों की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, जिससे वैश्विक बाजारों में गिरावट आई थी। अब कीमतों में नरमी आने से निवेशकों का भरोसा लौटा है और बाजार में खरीदारी बढ़ी है।
आज के शुरुआती कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज HDFC Bank को छोड़कर सेंसेक्स पैक में सभी हरे निशान पर रहे। बैंक निफ्टी (Bank Nifty) पिछले सत्र में भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था और चार्ट पर ग्रेवस्टोन डोजी (Gravestone Doji) पैटर्न बना है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कमजोरी का संकेत देता है। अगर इंडेक्स इसके नीचे रहता है तो आगे गिरावट की संभावना बनी रह सकती है।
इसके अलावा सबसे अधिक उछाल टाटा स्टील के शेयरों में 3.5 फीसदी से ज्यादा का देखा गया। वहीं, टेक महिंद्रा और SBI में भी 2.5 फीसदी अधिक की तेजी रही। इसके बाद इन्फोसिस और L&T के शेयर भी 2 प्रतिशत से अधिक चढ़कर कारोबार कर रहे थे।
वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव में कमी के संकेत भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने संकेत दिया कि अब आगे से ऊर्जा ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाएगा, जिससे हालात जल्द सामान्य हो सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ किया कि अमेरिका किसी भी तरह की जमीनी सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं बना रहा है। इन बयानों से निवेशकों की चिंता कम हुई और बाजार में स्थिरता आई।
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