Stock Market Today: बाजार में लौटी रौनक, 883 अंक चढ़ा सेंसक्स, निफ्टी भी भागा लेकिन एक सेक्टर में मायूसी, जाने बाजार का हाल

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए बड़ी राहत लेकर आई। ब्रेंट क्रूड करीब 1 प्रतिशत गिरकर 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि WTI क्रूड भी 93 डॉलर के करीब ट्रेड करता दिखा। इससे महंगाई और आयात लागत को लेकर चिंता कम हुई। इससे पहले मिडिल ईस्ट में ऊर्जा प्लांटों पर हमलों की वजह से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, जिससे वैश्विक बाजारों में गिरावट आई थी। अब कीमतों में नरमी आने से निवेशकों का भरोसा लौटा है और बाजार में खरीदारी बढ़ी है।