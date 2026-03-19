HDFC Bank पर आरबीआई का भरोसा कायम, Atanu Chakraborty के इस्तीफे के बाद आया बड़ा अपडेट

आरबीआई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि एचडीएफसी बैंक एक मजबूत डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। बैंक की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है और इसका बोर्ड तथा मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। आरबीआई के अनुसार, नियमित मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की गवर्नेंस या कंडक्ट से जुड़ी गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है और कैपिटल पोजिशन भी संतोषजनक बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वह एचडीएफसी बैंक के बोर्ड और प्रबंधन के साथ आगे की रणनीति पर बातचीत जारी रखेगा।