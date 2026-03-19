HDFC Share Price: चेयरमैन के इस्तीफे से एचडीएफसी बैंक के शेयर में भारी गिरावट, बाजार खुलते ही 52 हफ्ते के लो पर पहुंचा

गुरुवार को बाजार खुलते ही एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर करीब 8 प्रतिशत टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर तक पहुंच गया। भारत के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलाव हुए हैं। इसी बीच एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) देश के बड़े प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में शामिल हुआ। लेकिन बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है।