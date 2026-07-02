Saksoft और CSM Technologies समेत इन 5 शेयरों में आज आई काफी गिरावट, जानिए कितनी गिर गईं प्राइस

CSM के शेयर में लोअर सर्किल लगा है। (फोटो: AI)
Saksoft Limited Share: भारतीय शेयर बाजार के एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 579 अंक और एनएसई 169 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। एनएसई पर आज ही लिस्ट हुए शेयर CSM Technologies में 5 फीसदी का लोअर सर्किल लगा है। इसके साथ ही श्री कृष्णा देनकॉन, सैकसॉफ्ट, सिकल लॉजिस्टिक्स के शेयरों में भी गिरावट दर्ज हुई।
सैकसॉफ्ट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यह IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है। इसका शेयर 7.17 फीसदी या 13.98 रुपये की गिरावट के साथ 181 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 253.99 रुपये है, जो 11 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 107.59 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 2,399.18 करोड़ रुपये है। इस शेयर का पीई 19.39 है।
एनएसई पर सीएसएम का शेयर खुलते ही लोअर सर्किट में चला गया। यह शेयर 5 फीसदी या 5.65 रुपये गिरकर 107.35 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का 52 वीक हाई 113 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 107.35 रुपये है, जो 2 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 553.96 करोड़ रुपये रह गया है।
अक्षरकेम का शेयर एनएसई पर 4.49 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 232 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 330.80 रुपये है, जो 28 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 141.30 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 186.37 करोड़ रुपये है।
एनएसई पर टॉप लूजर्स में श्री कृष्णा देवकॉन लिमिटेड के शेयर में गिरावट दर्ज हुई। यह रियल एस्टेट कंपनी है। यह 2.59 फीसदी या 1.11 रुपये की गिरावट के साथ 71.75 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 56 रुपये है, जो 28 अप्रैल 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 35 रुपये है, जो 21 अप्रैल 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 116.90 करोड़ रुपये है।
सिकल लॉजिस्टिक्स का शेयर 2.52 फीसदी या 2.41 रुपये की गिरावट के साथ 93.26 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1,947.24 करोड़ रुपये है। इस शेयर का पीई 40.63 है।
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