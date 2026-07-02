2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Saksoft और CSM Technologies समेत इन 5 शेयरों में आज आई काफी गिरावट, जानिए कितनी गिर गईं प्राइस

CSM Technologies Share: एनएसई पर आज ही लिस्ट हुए शेयर सीएसएम में लोअर सर्किल लगा है। इसके अलावा श्री कृष्णा देवकॉन, सैकसॉफ्ट जैसे शेयरों में भी गिरावट दर्ज हुई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jul 02, 2026

CSM Share Lower Circuit

CSM के शेयर में लोअर सर्किल लगा है। (फोटो: AI)

Saksoft Limited Share: भारतीय शेयर बाजार के एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 579 अंक और एनएसई 169 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। एनएसई पर आज ही लिस्ट हुए शेयर CSM Technologies में 5 फीसदी का लोअर सर्किल लगा है। इसके साथ ही श्री कृष्णा देनकॉन, सैकसॉफ्ट, सिकल लॉजिस्टिक्स के शेयरों में भी गिरावट दर्ज हुई।

सैकसॉफ्ट (Saksoft Limited Share)

सैकसॉफ्ट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यह IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है। इसका शेयर 7.17 फीसदी या 13.98 रुपये की गिरावट के साथ 181 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 253.99 रुपये है, जो 11 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 107.59 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 2,399.18 करोड़ रुपये है। इस शेयर का पीई 19.39 है।

सीएसएम (CSM Technologies Share)

एनएसई पर सीएसएम का शेयर खुलते ही लोअर सर्किट में चला गया। यह शेयर 5 फीसदी या 5.65 रुपये गिरकर 107.35 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का 52 वीक हाई 113 रुपये है। वहीं, 52 वीक लो 107.35 रुपये है, जो 2 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 553.96 करोड़ रुपये रह गया है।

अक्षरकेम इंडिया ( AksharChem India Share)

अक्षरकेम का शेयर एनएसई पर 4.49 फीसदी या 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 232 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 330.80 रुपये है, जो 28 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 141.30 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 186.37 करोड़ रुपये है।

श्री कृष्णा देवकॉन (Shri Krishna Devcon Share)

एनएसई पर टॉप लूजर्स में श्री कृष्णा देवकॉन लिमिटेड के शेयर में गिरावट दर्ज हुई। यह रियल एस्टेट कंपनी है। यह 2.59 फीसदी या 1.11 रुपये की गिरावट के साथ 71.75 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 56 रुपये है, जो 28 अप्रैल 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 35 रुपये है, जो 21 अप्रैल 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 116.90 करोड़ रुपये है।

सिकल लॉजिस्टिक्स (Sical Logistics Share)

सिकल लॉजिस्टिक्स का शेयर 2.52 फीसदी या 2.41 रुपये की गिरावट के साथ 93.26 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1,947.24 करोड़ रुपये है। इस शेयर का पीई 40.63 है।

BoB, Tata Capital और DMart के शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

ये भी पढ़ें
Nifty Next Fifty Share losers

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jul 2026 05:16 pm

Hindi News / Business / Saksoft और CSM Technologies समेत इन 5 शेयरों में आज आई काफी गिरावट, जानिए कितनी गिर गईं प्राइस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

OnMobile Global और Hexagon Nutrition समेत इन शेयरों में आई 20% तक की तेजी, 1 ही दिन में निवेशकों की हो गई अच्छी कमाई

Hexagon Nutrition
कारोबार

Force Motors और Zensar Tech समेत इन 5 शेयरों में दिखा 10% तक का उछाल, जानिए पिछले 1 व 3 महीने का रिटर्न

C.E. Info Systems
कारोबार

Vedanta Iron and Steel Share Rise: सिर्फ 13 दिन में किया पैसा डबल, आज भी 10% का उछाल, वेदांता ग्रुप के इस शेयर में जारी है तेजी

Vedanta Iron and Steel Share
कारोबार

मैं भारत में कभी CEO नहीं बन पाती: इंदिरा नूई, चीन-US की तारीफ पर मचा घमासान

PepsiCo Former CEO
कारोबार

BoB, Tata Capital और DMart के शेयरों में आज आई गिरावट, जानिए कितने PE पर कर रहे ट्रेड

Nifty Next Fifty Share losers
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.