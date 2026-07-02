Saksoft और CSM Technologies समेत इन 5 शेयरों में आज आई काफी गिरावट, जानिए कितनी गिर गईं प्राइस

सैकसॉफ्ट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। यह IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है। इसका शेयर 7.17 फीसदी या 13.98 रुपये की गिरावट के साथ 181 रुपये पर बंद हुआ। इस शेयर का 52 वीक हाई 253.99 रुपये है, जो 11 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 107.59 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था। कंपनी का मार्केट कैप 2,399.18 करोड़ रुपये है। इस शेयर का पीई 19.39 है।