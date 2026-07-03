Bank of Baroda, CG Power और DMart समेत इन शेयरों में दिखी करीब 7% तक की गिरावट

DMart Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। निफ्टी-50, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी FMCG, निफ्टी आईटी जैसे इंजेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स में आज गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। इसमें दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 49.95 अंक की गिरावट देखने को मिली। इस इंडेक्स की ओपनिंग 72,701 के स्तर पर हुई, लेकिन फिर यह 72,302 तक गिर गई। इस इंडेक्स में शामिल सीजी पावर, सीमेंस एनर्जी इंडिया, डीमार्ट, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है।