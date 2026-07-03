Bank of Baroda, CG Power और DMart समेत इन शेयरों में दिखी करीब 7% तक की गिरावट

DMart के शेयर में लगातार गिरावट आ रही है। (फोटो: AI)
DMart Share Fall: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। निफ्टी-50, निफ्टी स्मॉलकैप, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी FMCG, निफ्टी आईटी जैसे इंजेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट-50 इंडेक्स में आज गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा है। इसमें दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 49.95 अंक की गिरावट देखने को मिली। इस इंडेक्स की ओपनिंग 72,701 के स्तर पर हुई, लेकिन फिर यह 72,302 तक गिर गई। इस इंडेक्स में शामिल सीजी पावर, सीमेंस एनर्जी इंडिया, डीमार्ट, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है।
सीजी पावर का शेयर शुक्रवार दोपहर निफ्टी नेक्स्ट-50 के टॉप लूजर्स में पहले स्थान पर दिखाई दिया। यह 6.97 फीसदी या 66.85 रुपये की गिरावट के साथ 892.55 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 980.90 रुपये है, जो 2 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 525.50 रुपये है, जो 27 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। फिलहाल यह शेयर 126.26 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,40,669.27 करोड़ रुपये है।
सीमेंस एनर्जी इंडिया का शेयर भी निफ्टी नेक्स्ट-50 के टॉप लूजर्स में शामिल रहा। यह 5.67 फीसदी या 201.10 रुपये की गिरावट के साथ 3,348.40 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 3,968 रुपये है, जो 29 मई 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 2,115 रुपये है, जो 23 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया था। फिलहाल यह शेयर 96.51 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,19,214.90 करोड़ रुपये है।
डीमार्ट का शेयर भी आज दबाव में नजर आया। यह 4.47 फीसदी या 187 रुपये की गिरावट के साथ 4,000 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 4,949.50 रुपये है, जो 4 सितंबर 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 3,529 रुपये है, जो 1 फरवरी 2026 को दर्ज किया गया था। फिलहाल यह शेयर 91.96 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 2,60,898.39 करोड़ रुपये है।
यूनियन बैंक का शेयर भी निफ्टी नेक्स्ट-50 के टॉप लूजर्स की सूची में शामिल रहा। यह 3.64 फीसदी या 6.16 रुपये की गिरावट के साथ 163.19 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 205.49 रुपये है, जो 27 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 124.64 रुपये है, जो 29 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया था। फिलहाल यह शेयर 7.09 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,24,572.81 करोड़ रुपये है।
बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। यह 3.34 फीसदी या 8.70 रुपये टूटकर 251.55 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 325.50 रुपये है, जो 26 फरवरी 2026 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 230.81 रुपये है, जो 29 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया था। फिलहाल यह शेयर 6.91 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,30,111.47 करोड़ रुपये है।
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