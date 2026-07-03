Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में देखी जा रही अच्छी-खासी तेजी, चांदी भी उछली, जानिए आपके शहर में भाव

Gold Rate Today 3rd July 2026: सोने की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में कीमतें अच्छी-खासी बढ़त के साथ ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 3220 रुपये बढ़कर 1,47,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2950 रुपये की बढ़त के साथ 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 2410 रुपये बढ़कर 1,10,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।