Vedanta Iron & Steel समेत वेदांता ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयर 8% तक टूटे, जानिए ब्रोकरेज फर्म्स की राय

घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके ने वेदांता एल्युमिनियम मेटल पर खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही 550 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है, यह टार्गेट प्राइस मौजूदा भाव से करीब 19 फीसदी ऊपर है। शेयर में आज देखी जा रही तेजी की एक वजह यह भी है। एमके की रिपोर्ट में साफ लिखा है, "बाजार को अभी इस कंपनी की असली कमाई क्षमता का सही अंदाजा नहीं है। हमें लगता है कि इंडोनेशिया में कैपेसिटी बढ़ाने की घोषणाओं के बावजूद, वैश्विक एल्युमिनियम बाजार में कैलेंडर ईयर 2028 तक कमी बनी रहेगी, क्योंकि वहां क्रियान्वयन में अड़चनें हैं और चीन का उत्पादन 45 मिलियन टन की सीमा में बंधा हुआ है।"