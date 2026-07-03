Hitachi और National Standard समेत ये शेयर 20% तक टूटे, जानिए क्या रह गया प्राइस

टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड (TD Power Systems Limited) भी निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में शामिल रहा। कंपनी का शेयर 7.35 फीसदी या 87.50 रुपये की गिरावट के साथ 1,103.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 1,379.60 रुपये है, जो 27 मई 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 453 रुपये है, जो 28 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 77.93 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 17,246.06 करोड़ रुपये रह गया।