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Hitachi और National Standard समेत ये शेयर 20% तक टूटे, जानिए क्या रह गया प्राइस

National Standard India Share Fall: नेशनल स्टैंडर्ड के शेयर में 20 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही जीई वर्नोवा टीएंडडी, व्हील्स इंडिया और हिताची एनर्जी के शेयर में भी गिरावट आई।
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भारत

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Gajanand Prajapat

Jul 03, 2026

Nifty Fall share Today

Wheels India और Hitachi Energy में 8 % से ज्यादा की गिरावट दिखी। (फोटो: AI)

Wheels India Share Fall: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शानदार बढ़त बनाते हुए कारोबार किया। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 2 बजकर 6 मिनट पर 356 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं एनएसई पर निफ्टी-50 में 117 अंकों की बढ़त दिखाई दी। इस समय एनएसई के कई शेयरों में गिरावट देखी गई। नेशनल स्टैंडर्ड के शेयर में 20 फीसदी की गिरावट देखी गई। इसके अलावा व्हील्स इंडिया, हिताची एनर्जी, टीडी पावर सिस्टम्स जैसे शेयर में भारी गिरावट आई।

नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया (National Standard India Share)

नेशनल स्टैंडर्ड (इंडिया) लिमिटेड का शेयर 20.00 फीसदी या 240.90 रुपये की भारी गिरावट के साथ 963.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यह शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर 1,519.95 रुपये से काफी नीचे आ गया, जो 20 अप्रैल 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 963.80 रुपये है, जो 3 जुलाई 2026 को दर्ज हुआ। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,927.60 करोड़ रुपये रह गया।

जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया (GE Vernova T&D India Share)

जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया लिमिटेड का शेयर 8.65 फीसदी या 417.10 रुपये टूटकर 4,405.70 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 5,650.00 रुपये है, जो 23 जून 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 2,265.00 रुपये है, जो 14 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 100.13 के पीई पर ट्रेड करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,12,806.42 करोड़ रुपये रह गया।

व्हील्स इंडिया (Wheels India Share)

व्हील्स इंडिया लिमिटेड का शेयर भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहा। कंपनी का शेयर 8.39 फीसदी या 136.20 रुपये की गिरावट के साथ 1,488.00 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 1,808.00 रुपये है, जो 30 जून 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 705.85 रुपये है, जो 27 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 26.54 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1,12,714.25 करोड़ रुपये पर है।

हिताची एनर्जी (Hitachi Energy Share)

हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के शेयर में भी तेज बिकवाली देखने को मिली। कंपनी का शेयर 8.44 फीसदी या 2,850.00 रुपये टूटकर 30,925.00 रुपये पर कारोबार करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 38,785.00 रुपये है, जो 1 जून 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 16,111.00 रुपये है, जो 16 जनवरी 2026 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 152.40 के पीई पर ट्रेड करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,37,862.32 करोड़ रुपये रह गया।

टीडी पावर सिस्टम्स (TD Power Systems Share)

टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड (TD Power Systems Limited) भी निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में शामिल रहा। कंपनी का शेयर 7.35 फीसदी या 87.50 रुपये की गिरावट के साथ 1,103.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर 1,379.60 रुपये है, जो 27 मई 2026 को दर्ज किया गया था। वहीं, 52 सप्ताह का निचला स्तर 453 रुपये है, जो 28 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। यह शेयर 77.93 के पीई पर कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 17,246.06 करोड़ रुपये रह गया।

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Published on:

03 Jul 2026 03:45 pm

Hindi News / Business / Hitachi और National Standard समेत ये शेयर 20% तक टूटे, जानिए क्या रह गया प्राइस

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