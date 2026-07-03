Sumitomo Chemical, Zensar और Kaynes Tech के शेयरों में भारी खरीदारी, 13% तक की आई तेजी

यह जापान की एक मशहूर केमिकल कंपनी की भारतीय इकाई है। कंपनी का शेयह शुक्रवार दोपहर 13.45 फीसदी या 59 रुपये की बढ़त के साथ 501.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने बीते 1 हफ्ते में 11.59 फीसदी, 1 महीने में 0.61 फीसदी और 3 महीने में 26.73 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 44.52 है। इस शेयर का 52 वीक हाई 665 रुपये और 52 वीक लो 362.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 24,038.86 करोड़ रुपये है।