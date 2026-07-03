Sumitomo Chemical, Zensar और Kaynes Tech के शेयरों में भारी खरीदारी, 13% तक की आई तेजी

Zensar Technologies के शेयर में तेजी देखी गई है। (PC: AI)
eClerx Services Share Rise: भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह से ही तेजी देखने को मिली है। आईटी, फार्मा, रियल एस्टेट और हेल्थकेयर सेक्टर में आज अच्छी-खासी खरीदारी देखने को मिली। वहीं, पीएसय बैंक और ऑटो सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। वहीं, निफ्टी 500 पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी सुमितोमो केमिकल में देखने को मिली। जेनसार टेक्नोलॉजीज, एजिस वोपाक टर्मिनल्स शेयर, ईक्लर्क्स सर्विसेज और केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में भी अच्छी तेजी दिखी है।
यह जापान की एक मशहूर केमिकल कंपनी की भारतीय इकाई है। कंपनी का शेयह शुक्रवार दोपहर 13.45 फीसदी या 59 रुपये की बढ़त के साथ 501.60 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने बीते 1 हफ्ते में 11.59 फीसदी, 1 महीने में 0.61 फीसदी और 3 महीने में 26.73 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 44.52 है। इस शेयर का 52 वीक हाई 665 रुपये और 52 वीक लो 362.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 24,038.86 करोड़ रुपये है।
यह शेयर शुक्रवार दोपहर 9.48 फीसदी या 44.30 रुपये की बढ़त के साथ 511.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 14.98 फीसदी, 1 महीने में 0.46 फीसदी और 3 महीने में -5.81 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 11,686.39 करोड़ रुपये है।
यह शेयर शुक्रवार दोपहर 8.34 फीसदी या 19.58 रुपये की बढ़त के साथ 254.30 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 8.12 फीसदी, 1 महीने में 30.63 फीसदी और 3 महीने में 48.62 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 27,644.39 करोड़ रुपये है। इस शेयर का 52 वीक हाई 302 रुपये और 52 वीक लो 158 रुपये है।
ईक्लर्क्स सर्विसेज का शेयर 7.38 फीसदी या 102 रुपये की बढ़त के साथ 1493 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 6.44 फीसदी, 1 महीने में 3.86 फीसदी और 3 महीने में 3.32 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक हाई 2,497.50 रुपये और 52 वीक लो 1320 रुपये है।
यह शेयर शुक्रवार दोपहर 5.94 फीसदी या 187 रुपये की बढ़त के साथ 3,346 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 0.64 फीसदी, 1 महीने में 2.22 फीसदी और 3 महीने में -7.13 फीसदी रिटर्न दिया है।
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