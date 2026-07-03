Midwest Energy और John Cockerill समेत इन 10 शेयरों ने 1 साल में दिया 382% तक का रिटर्न, रिटेल निवेशकों ने बढ़ाई थी हिस्सेदारी

Midwest Energy Share: आमतौर पर रिटेल निवेशक तेजी के बाद शेयर खरीदते हैं और बाद में गिरावट का सामना करते हैं, लेकिन बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, इन 10 शेयरों में ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे शेयर भी रहे हैं, जिनमें छोटे निवेशकों को 382 फीसदी तक का रिटर्न मिला। इसके साथ ही निवेशकों ने लगातार तीन तिमाहियों तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और उन्हें पिछले 1 साल में मल्टीबैगर रिटर्न मिला।