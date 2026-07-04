सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर अभिजीत दीपके ने PM नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना कहा- धर्मेंद्र प्रधान इतने जरुरी क्यों?

साल 2024 की NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। उस समय झारखंड और बिहार के छात्रों ने दावा किया कि पेपर लीक हुआ था। सीबीआई जांच में यह पाया गया कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले हल किए गए प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए गए थे, हालांकि परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जहां अदालत ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। उस साल 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर भी विवाद हुआ। बाद में इन छात्रों के लिए री-टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें केवल 813 छात्र ही शामिल हुए। री-NEET में टॉपर को 680 अंक मिले, जबकि मूल परीक्षा में उसे 720 अंक प्राप्त हुए थे।