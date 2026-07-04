जम्मू कश्मीर के शोपियां में पांच से अधिक गांवों को सेना ने घेरा, संदिग्ध हलचल के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू

भारतीय सेना के जवान अलर्ट। (फोटो- IANS)
Army Search Operation: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के चनापोरा, सैदपोरा, सैदपोरा बाला, अमशीपोरा और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल घेराबंदी और तलाशी अभियान चला रही है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने यह अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हर पहलू की जांच कर रहे हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
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