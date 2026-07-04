Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ईरान में नेता खामेनेई का अंतिम संस्कार शुरू, तेहरान में उमड़ी भारी भीड़, लेकिन बेटा मोजतबा ‘गायब’

Ayatollah Ali Khamenei's Funeral Begins: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को आखिरी विदाई देने का कार्यक्रम राजधानी तेहरान में शुरू हो गया है। अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए तेहरान के मुख्य प्रार्थना स्थल 'ग्रैंड मोसल्ला' मैदान में लाखों लोगों उमड़े हैं। ईरानी समयानुसार, सुबह 6 बजे दरवाजों को खोला गया। यह समारोह 9 जुलाई को उनके दफनाए जाने तक चलेगा। इस भावुक माहौल में अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कार्यक्रम से दूरी बना रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से मोजतबा खामेनेई ने कार्यक्रम से दूरी बनाई हुई है। उन पर अमेरिका-इजराइल के हमले की आशंका जताई गई है।