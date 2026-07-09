बारिश के बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, तिरपाल लगाने की मांग पर पुलिस-प्रदर्शनकारियों में बहस; अफसर के पैरों में गिरे अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने खुद इस घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। 18 सेकेंड के इस वीडियो में दीपके एक पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखते हैं। वह बार-बार कहते हैं, सर, तिरपाल लगाने दीजिए… प्लीज सर! इसके बाद वह अचानक सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अधिकारी का पैर पकड़कर अपना सिर उनके जूतों पर रख देते हैं। वीडियो में दीपके तीन बार ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद कुछ अन्य प्रदर्शनकारी भी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अफसर ने अपना पैर उनसे छुड़ाया।