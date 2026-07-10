बारिश और सड़कों पर भरे पानी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9 पर देखने को मिला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से इंडिया गेट जाने वाले सरकारी कर्मचारी शुभम कुमार ने बताया कि जिस सफर में आम दिनों में करीब 40 मिनट लगते हैं, उसे सुबह पूरा करने में डेढ़ घंटे से ज्यादा लग गए। उनका कहना है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और NH-9 से हर दिन हजारों लोग दिल्ली और गुरुग्राम आते-जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद लगा जाम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया। इतना ही नहीं, शहर के कई दूसरे इलाकों में भी लोग लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहे।