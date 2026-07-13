‘वो मर जाएंगे तब तसल्ली मिलेगी?’ जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक को धूप से बचाने के लिए पुलिस के आगे गिड़गिड़ाए अभिजीत दीपके

Sonam Wangchuk hunger strike: जंतर-मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 16वां दिन है। एक तरफ जहां वांगचुक का वजन लगातार गिर रहा है और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ से बचाने के लिए काजपा के फाउंडर अभिजीत दीपके प्रशासन के आगे जद्दोजहद कर रहे हैं।