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‘मनमोहन सिंह जी से अब कौन पूछने जाएगा, वो तो इस दुनिया में नहीं हैं’, S.Y. कुरैशी की किताब पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी

Mukhtar Abbas Naqvi: S.Y. कुरैशी की किताब पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। बोले- मनमोहन सिंह तो अब इस दुनिया में हैं नहीं, कौन पूछने जाएगा। जानें पूरा मामला...
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नई दिल्ली

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Pratiksha Gupta

Jul 13, 2026

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मुख्तार अब्बास नकवी | फोटो सोर्स- IANS

Political News: पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी की किताब में किए गए दावों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा तंज कसा है। नकवी ने किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम दिए जाने पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि लोग अपनी किताबों में ऐसे नाम डाल देते हैं, जिनसे अब सच्चाई पूछी ही नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी तो अब इस दुनिया में हैं नहीं, तो उनसे कौन पूछने जाएगा कि भैया… किताब में लिखी बातों में कितनी सच्चाई है।

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Updated on:

13 Jul 2026 01:22 pm

Published on:

13 Jul 2026 01:21 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘मनमोहन सिंह जी से अब कौन पूछने जाएगा, वो तो इस दुनिया में नहीं हैं’, S.Y. कुरैशी की किताब पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी

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