‘मनमोहन सिंह जी से अब कौन पूछने जाएगा, वो तो इस दुनिया में नहीं हैं’, S.Y. कुरैशी की किताब पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी | फोटो सोर्स- IANS
Political News: पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी की किताब में किए गए दावों पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा तंज कसा है। नकवी ने किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम दिए जाने पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि लोग अपनी किताबों में ऐसे नाम डाल देते हैं, जिनसे अब सच्चाई पूछी ही नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी तो अब इस दुनिया में हैं नहीं, तो उनसे कौन पूछने जाएगा कि भैया… किताब में लिखी बातों में कितनी सच्चाई है।
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