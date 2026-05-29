नोएडा एयरपोर्ट पर लग रहा है ऐसा सिस्टम, जो यात्रियों को दिखेगा नहीं पर हर उड़ान को सुधारेगा!

जिला प्रशासन को हीटवेव, भारी बारिश या कोहरे का पहले से अंदाजा होगा, जिससे वे स्कूल का समय बदलने या ट्रैफिक को सुधारने के लिए समय रहते फैसला कर सकेंगे। यह वेदर स्टेशन इंटरनेशनल एविएशन के नियमों के हिसाब से काम करेगा। इससे न सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट देश-विदेश की उड़ानों के लिए एक बेहतरीन हब बनने के साथ ही टूरिज्म और होटलों को भी अपने इवेंट्स प्लान करने में बड़ी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इससे यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा और इलाके में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की भूमिका और मजबूत होगी।