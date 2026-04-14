Noida labour protest: बड़ा खुलासा; शांत प्रदर्शन को हिंसक बनाने में राजनीतिक दलों का हाथ, जांच में खुलीं कई परतें

Noida labour protest: गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों के प्रदर्शन ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। दरअसल शुरुआत में यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां हजारों मजदूर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे। लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई और कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आईं। पुलिस ने इस मामले की जब जांच की तो इस प्रदर्शन की सच्चाई सामने आई है। जांच में कई पर्तें खुली जिनके अनुसार श्रमिकों के हटने के बाद कुछ बाहरी तत्वों ने माहौल को भड़काया। इन लोगों ने भीड़ को उकसाने का साथ-साथ स्थिति को बेकाबू करने की कोशिश भी की।