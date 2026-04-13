ओवरटाइम और रविवार को काम पर दोगुना भुगतान, नोएडा में कर्मचारियों के विरोध के बाद डीएम का आश्वासन

नोएडा के सेक्टर-81 स्थित मदरसन कंपनी के बाहर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखते ही देखते एक भीषण रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। अपनी मांगों पर अड़े करीब 200 से अधिक आक्रोशित कर्मचारियों का सब्र उस वक्त टूट गया जब प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने अचानक उग्र रुख अपनाते हुए कंपनी परिसर पर धावा बोल दिया और बाहर से भीतर की ओर अंधाधुंध पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी इतनी भीषण थी कि कंपनी की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए और वहां मौजूद स्टाफ में भगदड़ मच गई। स्थिति को हाथ से निकलता देख मौके पर तैनात पुलिस बल ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब उपद्रवी शांत नहीं हुए तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। धुएं के गुबार और पथराव के बीच पूरे इलाके में दहशत फैल गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए गए।