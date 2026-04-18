Nida Khan TCS: कंपनी ने छीना नेटवर्क एक्सेस, ऑफिस आने और कर्मचारियों से बात करने पर भी लगाई रोक

TCS ने 26 साल की निदा खान जो नासिक ऑफिस में प्रोसेस एसोसिएट थी, को लेटर लिखकर कहा है कि उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जा रहा है। कंपनी ने अपने लेटर में साफ तौर पर लिखा की कंपनी के पास आपके खिलाफ एक गंभीर मामला आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और यह देखते हुए कि आप फिलहाल अपनी ड्यूटी निभाने में असमर्थ हैं, मैनेजमेंट ने आपको सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अब आप कंपनी के किसी भी ऑफिस में नहीं आएंगी और न ही किसी कर्मचारी से इस बारे में बात करेंगी।