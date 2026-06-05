आंधी-बारिश में मौत का तांडव, चंद सेकंड में केबिन पर पलटी भारी-भरकम क्रेन, देखें खौफनाक वीडियो

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। क्रेन इतनी भारी थी कि उसे हटाना नामुमकिन था, इसलिए बचाव दल ने गैस कटर का इस्तेमाल कर केबिन को काटना शुरू किया। करीब तीन घंटे तक चले बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीन शवों और एक घायल मजदूर को बाहर निकाला जा सका। सामने आए वीडियो ने हादसे की भयावहता को उजागर कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह कुछ ही क्षणों में एक सामान्य निर्माण स्थल मौत के मंजर में बदल गया। प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुटा है।