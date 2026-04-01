नौकरी का लालच, शादी का झांसा फिर जबरन संबंध, TCS मामलें में पहली पीड़िता का बयान आया सामने

पीड़िता के अनुसार, जुलाई 2022 से फरवरी 2026 तक का समय उसके लिए अंतहीन प्रताड़ना का काल रहा। दानिश ने न केवल अपनी वैवाहिक स्थिति को छिपाकर उसे प्रेम और विवाह के झूठे वादों में उलझाए रखा, बल्कि विभिन्न स्थानों पर उसका शारीरिक शोषण भी किया। इसी बीच कार्यस्थल पर तोसिफ की निरंतर छेड़छाड़ और अभद्रता ने उसे मानसिक रूप से झकझोर कर रख दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसे नौकरी, विवाह और धर्म के नाम पर एक सुनियोजित 'हनीट्रैप' का शिकार बनाया गया। निजी तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल कर उसे चुप रहने और धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। पीड़िता के इस खुलासे के बाद अब जांच एजेंसियों पर दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का भारी दबाव है।