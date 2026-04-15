प्रेम जाल में फंसाता फिर बनाता अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेलने का आरोप, AIMIM से भी लिंक का दावा

Amravati Sex Scandal:महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस ने परतवाड़ा निवासी मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर को गिरफ्तार किया है, जिस पर लगभग 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और उनके अश्लील वीडियो बनाने का संगीन आरोप है। आरोपी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुंबई और पुणे ले जाता था, जहां उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए जाते थे। पुलिस ने उसके पास से करीब 350 वीडियो बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल वह लड़कियों को ब्लैकमेल करने और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने के लिए करता था। आरोपी लड़कियों को फंसाने के लिए व्हाट्सऐप और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेता था। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश है।