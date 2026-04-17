पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे अकाउंट्स ने कैसे भड़काई नोएडा हिंसा? पुलिस जांच में सब आया सामने

31 मार्च और 1 अप्रैल को इन तीनों आरोपियों और उनके साथियों की लोकेशन नोएडा में मिली थी। इसके बाद 9 और 10 अप्रैल को इन्होंने हरियाणा की कंपनियों के व्हाट्सऐप ग्रुप्स से जानकारी लेकर QR कोड के जरिए नोएडा के मजदूरों के नए ग्रुप बनाए। हर ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोग जोड़े गए और उन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क जाम करने के लिए उकसाया गया। जांच में जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 10 अप्रैल की रात करीब 2 बजे तीन अलग-अलग ग्रुप बनाए गए, जिनमें लोगों को विरोध करने और तय जगहों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।