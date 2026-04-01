Noida Violence: नोएडा में मजदूरों का उबाल जारी, दूसरे दिन भी हिंसा, पुलिस से टकराव और पथराव

Noida Violence News: गौतमबुद्ध नगर के नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद भीड़ ने 2-3 स्थानों पर पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया। हालांकि, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हालात को नियंत्रित कर लिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया।