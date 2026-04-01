नोएडा हिंसा में सामने आ रहा पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरा फरार

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साजिशकर्ता, आगजनी करने वाले और अन्य उपद्रवी तत्व शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल अधिकतर लोग बाहरी थे, जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिले में स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है और सेक्टर स्कीम के तहत लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी औद्योगिक इकाइयां खुल चुकी हैं, और श्रमिक शांतिपूर्वक काम पर लौट आए हैं।