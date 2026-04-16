‘जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती भाजपा, महिलाओं को सिर्फ नारों में आरक्षण देना चाहती है’- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा कि BJP महिलाओं को सिर्फ नारों में बदल रही है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। हमने हमेशा महिलाओं के विकास के लिए काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिर्फ एक नारा बनाने की कोशिश कर रही है। BJP को जवाब देना चाहिए कि जिन 21 राज्यों में उनकी सरकार है, उनमें से कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं? यहां तक कि आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास भी पूरे मुख्यमंत्री वाले अधिकार नहीं हैं; वह तो एक 'आधी मुख्यमंत्री' हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है?' उन्होंने पूछा।