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‘जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती भाजपा, महिलाओं को सिर्फ नारों में आरक्षण देना चाहती है’- अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav on Caste Census India : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में भाजपा को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जातिगत जनगणना में जानबूझकर देरी कर रही है ताकि पिछड़ों को हक न देना पड़े।

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लखनऊ

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 16, 2026

अखिलेश यादव ने संसद में भाजपा को घेरा, PC- ANI

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर जाति-आधारित जनगणना में देरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर यह जनगणना हो गई, तो केंद्र सरकार को जाति-आधारित डेटा जारी करना पड़ेगा और पिछड़े समुदायों के लिए जाति-आधारित आरक्षण लागू करना होगा।

लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल का स्वागत करती है, जिसमें संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने बिल को लागू करने की जल्दबाजी के पीछे सरकार के छिपे इरादों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि BJP महिलाओं को सिर्फ नारों में बदल रही है। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। हमने हमेशा महिलाओं के विकास के लिए काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सिर्फ एक नारा बनाने की कोशिश कर रही है। BJP को जवाब देना चाहिए कि जिन 21 राज्यों में उनकी सरकार है, उनमें से कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हैं? यहां तक कि आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास भी पूरे मुख्यमंत्री वाले अधिकार नहीं हैं; वह तो एक 'आधी मुख्यमंत्री' हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है?' उन्होंने पूछा।

जातिगत जनगणना में क्यों देरी कर रही भाजपा

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा 'जाति-आधारित जनगणना' में देरी करना चाहती है। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया और बिल को लागू करने के पीछे छिपे हुए इरादों की ओर इशारा किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भाजपा जाति-आधारित जनगणना से बचना चाहती है, ताकि जाति-आधारित डेटा को सार्वजनिक न करना पड़े और उन्हें पिछड़े समुदायों को जाति-आधारित आरक्षण देने के लिए मजबूर न होना पड़े।

उन्होंने आगे कहा 'सच तो यह है कि BJP जाति-आधारित जनगणना में देरी करना चाहती है। BJP का चुनावी छलावा अब बेनकाब हो चुका है। जब हमने फॉर्म 7 और SIR घोटालों को पकड़ा, जिनमें मतदाताओं के नाम काटे जा रहे थे, तो BJP ये बिल लेकर आ गई। इस बार, BJP महिलाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक खेल खेल रही है, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं होगी,'।

BJP इस संसोधन में क्यों दिखा रही तेजी

अखिलेश यादव ने कहा 'इस संशोधन के नाम पर BJP जो जल्दबाजी दिखा रही है, उसके पीछे एक छिपा हुआ मकसद है। BJP जनगणना कराने से बचना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर जनगणना हुई, तो उन्हें जाति-आधारित डेटा जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और नतीजतन, पिछड़े समुदायों के लिए जाति-आधारित आरक्षण लागू करना पड़ेगा। यह BJP की तरफ से रची गई एक बहुत बड़ी साजिश है,'।

आज इससे पहले, लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए। यह तब हुआ जब विपक्ष ने इन तीनों विधेयकों को पेश करने के कदम के खिलाफ 'ध्वनि मत' के बजाय 'विभाजन' (division) की मांग की।

लोकसभा मुख्य रूप से ध्वनि मत का उपयोग करती है, लेकिन यदि इसे चुनौती दी जाती है, तो 'विभाजन' (division) का आदेश दिया जाता है, जिसमें स्वचालित वोट रिकॉर्डर (पक्ष में, विपक्ष में, अनुपस्थित) का उपयोग किया जाता है।

सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। सरकार इस संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए विपक्ष का समर्थन चाहती है, ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को लागू किया जा सके।

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Published on:

16 Apr 2026 04:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती भाजपा, महिलाओं को सिर्फ नारों में आरक्षण देना चाहती है’- अखिलेश यादव

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