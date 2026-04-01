जब नोएडा CEO की कोठी पर अतीक अहमद ने बोला था धावा, IAS लॉबी भी नहीं दर्ज करवा पाई थी केस

जब घटना की सूचना राकेश बहादुर और पूरे IAS लॉबी को लगी तो उन्होंने पुलिस, प्रशासन और सरकार से कार्रवाई की मांग की। लेकिन अतीक की सत्ता में “हनक” इतनी मजबूत थी कि कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। दो दिन बाद IAS अधिकारियों की बैठक हुई और सरकार तक नाराजगी पहुंचाई गई, मगर अतीक के आकाओं ने IAS लॉबी को ही मुंह बंद रखने की हिदायत दे दी। चेयरमैन और उनका स्टाफ भी चुप रह गया।