31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं,’ बीजेपी विधायक के इस बयान पर मचा बवाल

BJP MLA Shyam Prakash: यूपी में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव विकास से नहीं बल्कि 'तिकड़म' से जीते जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने भी तीखा तंज कसा है। जानिए पूरा मामला...

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Pratiksha Gupta

May 31, 2026

BJP MLA Shyam Prakash, BJP MLA Shyam Prakash statement

बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश | फोटो सोर्स- X(@RajniTiwari_)

BJP MLA Shyam Prakash: उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी भूचाल आ गया है। हरदोई जिले के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जी चुनाव जीतने का एक ऐसा 'सीक्रेट' बताते नजर आ रहे हैं, जिसने खुद उनकी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक का साफ कहना है कि चुनाव विकास कार्यों के दम पर नहीं, बल्कि राजनीतिक तिकड़मों से जीते जाते हैं। इस बयान के सामने आते ही समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है।

क्या है पूरा मामला और विधायक ने ऐसा क्यों कहा?

यह पूरा मामला हरदोई जिले के टड़ियावां ब्लॉक का है। वहां ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ने की खुशी में एक सम्मान समारोह रखा गया था। इस कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने मंच से प्रधानों के सामने एक टिप्पणी कर दी। विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि हम तो बहुत विकास काम करवाकर देख चुके हैं। जिन गांवों में हमने पक्की सड़कें बनवाई, जब चुनाव के बाद वहां के वोटिंग बॉक्स खुले, तो उनमें हमारे लिए वोट ही नहीं निकले। इसलिए यह सच है कि चुनाव सिर्फ विकास के भरोसे नहीं, बल्कि राजनीतिक तिकड़म और सही रणनीति से ही जीते जाते हैं।

प्रधानों को दिया 'साम, दाम, दंड, भेद' का मंत्र

विधायक जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों को जीत का अनोखा मंत्र भी दे डाला। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दो। चुनाव जीतने के लिए चाहे जो भी तिकड़म लगानी पड़े,साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लेना, लेकिन हर हाल में अगला चुनाव जीतना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानों से कहा कि वे सरकार के साथ तालमेल बनाकर रखें ताकि विकास के काम के साथ सरकार का भरोसा भी बना रहें।

अखिलेश यादव का पलटवार, 'भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है'

जैसे ही बीजेपी विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बयान को शेयर करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा में जो जितना बेईमान, वो बैठा है उतनी ऊंची मचान। भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है और उस पर बुलडोजर भी चलवा दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी इन विधायक को बाहर का रास्ता दिखाती है या अगला मुख्यमंत्री घोषित करती है। इस बार जनता बीजेपी की सारी तिकड़मबाजी फेल कर देगी।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे बीजेपी की असली चुनावी रणनीति बताकर घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी के लिए अपने ही विधायक के इस बयान पर सफाई देना मुश्किल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

हिन्दू लड़के सूर्या की हत्या पर सियासत तेज, मायावती ने जताई चिंता, डिप्टी सीएम बोले- हत्यारा कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा
लखनऊ
Surya Murder Case, Ghaziabad News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 May 2026 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं,’ बीजेपी विधायक के इस बयान पर मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला, अखिलेश बोले- भाजपा याद रखे जिसे पाल-पोस रही वो आस्तीन का सांप

TMC MP Kalyan Banerjee
लखनऊ

मन की बात में पीएम मोदी ने डॉल्फिन के बचाव को सराहा, बोले- एक जीवन अपने घर लौट आया

PM Modi
लखनऊ

माफिया अतीक और गिरोह की अकूत दौलत पर कसा शिकंजा, अब 168 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क

Atiq Ahmed Latest News, Atiq Ahmed Gang
लखनऊ

अरे ओ सपाई! कभी लंदन गए हो…तुम्हारे भैया ने तो बैग पैक कर लिया है- राजभर का अखिलेश पर तंज

OP rajbhar latest News
लखनऊ

टीईटी से राहत की उम्मीद टूटी, अब 1.86 लाख शिक्षकों के सामने नई चुनौती

TET के विरोध में TFI प्रदर्शन करते शिक्षकों की फाइल फोटो सोर्स प्राथमिक शिक्षक संघ X account
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.