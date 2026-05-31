‘चुनाव विकास के दम पर नहीं, तिकड़म से जीते जाते हैं,’ बीजेपी विधायक के इस बयान पर मचा बवाल

जैसे ही बीजेपी विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बयान को शेयर करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा में जो जितना बेईमान, वो बैठा है उतनी ऊंची मचान। भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतती है, इस बात को स्वीकार करके भाजपा के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है और उस पर बुलडोजर भी चलवा दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी इन विधायक को बाहर का रास्ता दिखाती है या अगला मुख्यमंत्री घोषित करती है। इस बार जनता बीजेपी की सारी तिकड़मबाजी फेल कर देगी।