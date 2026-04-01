दोस्त से बहन की शादी के बहाने बनाना चाहता था संबंध, अड़चन बनी मौसी की हत्या

शफीक चाहता था कि उसका मृतका के घर आना-जाना बना रहे और कोई उस पर शक न करे। इसके लिए उसने एक शातिर दिमाग लगाया। उसने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी मौसी की बेटी की शादी मृतका के बेटे से करवा देगा। उसका मानना था कि रिश्तेदारी होने के बाद वह हक से घर आ-जा सकेगा। लेकिन मां फूलजहां इस रिश्ते के लिए साफ मना कर रही थीं।