दोस्त से बहन की शादी के बहाने बनाना चाहता था संबंध, अड़चन बनी मौसी की हत्या

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Noida Murder Case: नोएडा के सेक्टर-113 इलाके में बुधवार को हुई एक महिला की हत्या ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि एक सनकी दोस्त की ऐसी जिद का है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शफीक (45 वर्ष) उर्फ जावेद को गिरफ्तार कर लिया है।
जांच में जो बात सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी शफीक का मृतका फूलजहां के बेटे के साथ होमोसेक्सुअल संबंध था। मृतका को अपने बेटे और शफीक का यह मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं था और वह इसका जमकर विरोध करती थी। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था।
शफीक चाहता था कि उसका मृतका के घर आना-जाना बना रहे और कोई उस पर शक न करे। इसके लिए उसने एक शातिर दिमाग लगाया। उसने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी मौसी की बेटी की शादी मृतका के बेटे से करवा देगा। उसका मानना था कि रिश्तेदारी होने के बाद वह हक से घर आ-जा सकेगा। लेकिन मां फूलजहां इस रिश्ते के लिए साफ मना कर रही थीं।
बुधवार 15 अप्रैल को शफीक इसी मुद्दे पर बात करने फूलजहां के घर पहुंचा था। उसने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब मां ने दोबारा इनकार कर दिया, तो शफीक अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में आकर चाकू निकाला और फूलजहां पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौत हो गई।
आरोपी मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला है और नोएडा के सर्फाबाद में किराए पर रहता था। पुलिस ने उसे टिवोली फार्म हाउस के पास से दबोच लिया। उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल चाकू और मृतका का टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिल गया है।
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