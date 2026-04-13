मां की साड़ी बनी बेटी के गले का फंदा, ग्रिल में बांधकर झूला झूलने से हो गई मौत

साड़ी का फंदा गले में इतनी तेजी से कसा कि किशोरी का दम घुटने लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वह अपनी दो छोटी बहनों के साथ घर में खेल रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खेल मौत में बदल जाएगा। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरी घटना की गहनता से जांच शुरू कर दी है।