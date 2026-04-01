दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी! अगले 2 साल में बदल जाएंगी 10% बसें, जानें 2030 तक कितनी होंगी EV?

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में केवल वाहनों को बदलने पर ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत स्कूलों में नियमित रूप से जागरूकता और शैक्षिक अभियान चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य खतरों और पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है। इसके साथ ही बच्चों को राजधानी की हवा सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि स्कूल बसों के इलेक्ट्रिक होने से शहरों में कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी।