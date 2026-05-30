दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज: तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, चिलचिलाती गर्मी से मिली बड़ी राहत

Delhi heatwave relief: दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज एकदम बदल गया है। ठंड़ी-ठड़ी हवा के चलने से लू का असर कम हुआ है और तपती गर्मी से भी राहत मिली है। शनिवार शाम चार बजे के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कईं इलाकों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश होने से पूरी दिल्ली भीग गई। जिसकी वजह से लोगों को तेज गर्मी और लू से भी राहत मिली है। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ बौछार का येलो अलर्ट जारी किया था। IMD के अनुसार, कल भी आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। 1 जून से फिर मौसम साफ रहेगा। इस हफ्ते के आखिर में 5 जून तक फिर अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।