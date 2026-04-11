हैवान बना पिता: लंबे समय से बेटी के साथ कर रहा था दुष्कर्म, पीड़िता ने चुपके से रिकॉर्ड किया वारदात का वीडियो

पीड़िता ने बताया कि जब वह बड़ी हुई तो उसे इस घिनौने कृत्य से नफरत होने लगी। उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। 16 साल की उम्र में उसने हिम्मत जुटाकर मां को सब बताया, लेकिन मां ने उसकी बातों पर यकीन करने के बजाय उसे ही चुप करा दिया। वर्ष 2018 में, जब रंजना बिलासपुर स्थित एम्स में मानसिक काउंसलिंग के लिए गई, तो उसने वहां के डॉक्टर को आपबीती सुनाई। डॉक्टर ने जब यह बात पीड़िता की मां को बताई तो मां ने बेटी को एक कमरे में घंटों बंद रखकर धमकी दी। दबाव और डर के चलते डॉक्टर के सामने यह झूठ बोलना पड़ा कि वह 'मानसिक भ्रम' के कारण पिता पर आरोप लगा रही थी।