VIDEO: ‘मुख्यमंत्री जी, क्या यही है आपका नारी वंदन?’ नोएडा में महिलाओं पर लाठियां बरसते देख भड़के चंद्रशेखर आजाद

आपको बता दें कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया कि 13 अप्रैल को नोएडा के औद्योगिक हब में जो हिंसा और तनाव दिखा, उसे सिर्फ एक कानून-व्यवस्था की समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह मजदूरों के उस दबे हुए गुस्से का नतीजा है, जो वर्षों से कम वेतन, कार्यस्थल पर असुरक्षा और लगातार हो रहे शोषण के कारण पनप रहा था। उनके अनुसार, जब श्रमिकों की बुनियादी मांगों और उनकी गरिमा को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता है, तो ऐसा आक्रोश एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है।