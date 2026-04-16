18 से 25 साल की लड़कियों को टारगेट, ज्यादा वेतन और लग्जरी लाइफ का लालच, मलेशिया के एक शख्स का भी लिंक

जांच के दौरान SIT ने ऐसे कई वॉट्सऐप ग्रुप्स का भंडाफोड़ किया है, जिनमें आरोपी कर्मचारी सक्रिय थे। इन ग्रुप्स का इस्तेमाल किसी पेशेवर काम के लिए नहीं, बल्कि सहकर्मियों की निगरानी और 'संभावित लक्ष्यों' की पहचान करने के लिए किया जाता था। यहां आरोपियों के बीच सुनियोजित रणनीतियां तय होती थीं कि किसे और कैसे जाल में फंसाना है। साक्ष्यों को मिटाने के लिए कई चैट्स डिलीट कर दी गई थीं, जिन्हें अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से रिकवर किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि ये डिजिटल रिकॉर्ड्स आरोपियों के असली इरादों और इस संगठित सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में सबसे ठोस सबूत साबित होंगे।