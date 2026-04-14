IMD का 6 दिन का अलर्ट! यूपी में बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में 14,15,16,17,18 और 19 अप्रैल को बारिश का खतरा

वहीं, IMD ने देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 17 से 19 अप्रैल और जम्मू-कश्मीर में 18-19 अप्रैल के दौरान मौसम बदलने के संकेत है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 से 17 अप्रैल के बीच बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश(Heavy Rain Alert) का अलर्ट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 15 अप्रैल तथा गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 15-16 अप्रैल को बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तटीय इलाकों में भी 14 से 17 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का असर देखने को मिल सकता है।