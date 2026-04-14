IMD का 6 दिन का अलर्ट! यूपी में बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में 14,15,16,17,18 और 19 अप्रैल को बारिश का खतरा

देश में मौसम अब खतरनाक करवट लेने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक तरफ तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचकर लू जैसे हालात बनाएगा, तो दूसरी ओर अचानक आंधी, गरज-चमक और बारिश लोगों को चौंका सकती है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जिससे लू जैसे हालात बन सकते हैं। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी, जबकि कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।
हालांकि, इसी बीच मौसम में अचानक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यूपी के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा।
उत्तराखंड की बात करें तो यहां मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहेगा। 17 और 18 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हैं, साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है, जिससे यात्रा करने वालों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
देशभर के मौसम ट्रेंड पर नजर डालें तो उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और अस्थिर मौसम का मिश्रण देखने को मिलेगा।
वहीं, IMD ने देश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 17 से 19 अप्रैल और जम्मू-कश्मीर में 18-19 अप्रैल के दौरान मौसम बदलने के संकेत है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 13 से 17 अप्रैल के बीच बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश(Heavy Rain Alert) का अलर्ट है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 से 15 अप्रैल तथा गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 15-16 अप्रैल को बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तटीय इलाकों में भी 14 से 17 अप्रैल के बीच गरज-चमक के साथ बारिश का असर देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।
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