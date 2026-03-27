मोमोज खाने से बिगड़ी तबीयत: अस्पताल में भर्ती हुए परिवार के 9 सदस्य, इलाके में दहशत

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में बुधवार की शाम एक दुकान से खरीदे गए मोमोज 10 लोगों के लिए मुसीबत बन गए। मोमोज खाने के कुछ ही देर बाद एक ही परिवार के 9 सदस्यों समेत सभी लोगों को तेज पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सभी को आनन-फानन में दादरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराना पड़ा। गुरुवार को मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जिस दुकान से मोमोज खरीदे गए थे, वहां से सैंपल लेकर अब जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं।