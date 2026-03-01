एम्स में मिसाल बना हरीश राणा का फैसला, हार्ट वाल्व और कॉर्निया से कई जिंदगियों को मिलेगी नई रोशनी

मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जांच पूरी होने के बाद, जो अंग पूरी तरह क्रियाशील और स्वस्थ पाए जाएंगे, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इसके उपरांत, कानूनी और चिकित्सकीय औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, इन अंगों को उन गंभीर मरीजों में प्रत्यारोपित किया जाएगा जिन्हें जीवन बचाने के लिए इनकी तत्काल आवश्यकता है। हरीश का यह अंगदान का संकल्प उनके जाने के बाद कई अन्य लोगों को नया जीवन देने का माध्यम बनेगा। हरीश के जाने के बाद उनके माता-पिता ने दुख की इस घड़ी में भी अटूट साहस और मानवता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने बेटे के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान करने का बड़ा फैसला लिया। उनका यह कदम समाज के लिए एक मिसाल है, जिससे हरीश की मृत्यु के बाद भी उनके अंग किसी और के जीवन में नई धड़कन और रोशनी बनकर जीवित रहेंगे।