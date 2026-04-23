बंद कमरे में मिला गर्लफ्रेंड- बॉयफ्रेंड की लाश… पति-पत्नी बताकर लिया रूम, परिवार ने शादी की जानकारी से किया इनकार

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में युवक का शव पंखे से लटका हुआ था। जबकि युवती का शव जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके की जांच कराई।

मृतकों की पहचान गुड्डू पासवान उर्फ गोलू (30) और उसकी लिव-इन पार्टनर ज्योति (24) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब तीन साल से साथ रह रहे थे। आसपास के लोगों को खुद को पति-पत्नी बताते थे। युवक बेरोजगार था। जबकि युवती एक निजी अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करती थी। लेकिन वह पिछले करीब 20 दिनों से काम पर नहीं जा रही थी।