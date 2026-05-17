WFH बना मुसीबत! ‘हर समय चक्कर और जीरो फोकस’, टेक कर्मचारी ने बताई परेशानी

टेक कर्मचारी ने बताया कि यह उसका पहला लंबा वर्क फ्रॉम होम अनुभव है और पिछले दो महीनों में उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म सी हो गई है। उसने लिखा कि रोज सुबह 8-9 घंटे की नींद लेने के बावजूद उसे चक्कर और सुस्ती महसूस होती है। काम में पहले जैसा उत्साह और फोकस भी नहीं बचा है। उसने कहा कि वह स्वभाव से काफी सामाजिक व्यक्ति है, लेकिन लगातार अकेले कमरे में काम करने की आदत नहीं डाल पा रहा। उसने अपनी सबसे बड़ी समस्या कमरे को बताया, जहां वह काम करता है। कर्मचारी के अनुसार, उसका वर्कस्पेस ऐसा कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं है और दिनभर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती। उसने कहा कि प्राकृतिक रोशनी की कमी शायद उसकी थकान और खराब स्वास्थ्य की बड़ी वजह हो सकती है।