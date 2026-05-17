फरीदाबाद: अस्पताल का गेट था बंद, परिजनों ने फोन की टॉर्च जलाकर पार्क में कराई डिलीवरी

हरियाणा के फरीदाबाद से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल के पार्क में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि अस्पताल का मेन गेट बंद था, जबकि अस्पताल परिसर में जाने पर भी कोई मेडिकल हेल्प समय पर नहीं मिली। घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।