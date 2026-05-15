राज ठाकरे के करीबी दिलीप धोत्रे का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट, फॉर्च्यूनर के उड़े परखच्चे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के वरिष्ठ नेता और राज ठाकरे के करीबी माने जाने वाले दिलीप बापू धोत्रे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर आज उनकी फॉर्च्यूनर कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें तुरंत पुणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।