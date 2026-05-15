कंधों पर मटके, पैरों में छाले, देश की आर्थिक राजधानी से महज 2 घंटे दूर पानी की सजा काट रहा है ये गांव

डैपुरमाल गांव में जो लड़कियां शादी करके आती हैं, उनके लिए यहां की हकीकत झेलना बहुत मुश्किल होता है। 30 साल की आशा, जो इगतपुरी से यहां ब्याह कर आई थीं, बताती हैं कि उनके लिए यह मानना ही मुश्किल था कि बिना पानी के जिंदगी कैसी होती है। वह कहती हैं, जब मैं पहली बार यहां आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे मायके में तो नल खोलते ही पानी आ जाता था, लेकिन यहां हर बार पानी लाने जाते वक्त ऐसा लगता है जैसे शरीर अब और साथ नहीं देगा। पर हम करें भी तो क्या, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आशा का यह दर्द पूरे गांव का दर्द है, जहां जिंदगी सुविधाओं के भरोसे नहीं बल्कि लोगों के हौसले पर टिकी है।